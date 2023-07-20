مصرع طفل سقط من أعلى جدار بقرية أسعد في البحيرة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى جدار بقرية أسعد التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة طفل ادعاء سقوطه من أعلى جدار بقرية أسعد التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى محمد صدق قطب، 8 سنوات، مقيم قرية أسعد، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث