مصطفى قمر يزيح الستار عن أغنية جديدة من فيلم أولاد حريم كريم (فيديو)

كشف الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن أغنية جديدة من أغاني فيلمه الجديد أولاد حريم كريم وتحمل اسم «بنتي».

أغنية مصطفى قمر الجديدة

ونشر مصطفى قمر فيديو أثناء تسجيل الأغنية معلقا عليه: «غنوة جديدة في الفيلم أولاد حريم كريم اسمها بنتي كلمات الشاعر الأستاذ رضا زايد، توزيع موسيقي الأستاذ أسامة كمال اوركسترا وتريات الأستاذ أحمد شرارة صولو كمان عزف المايسترو يحيى الموجي، يا مسهل».

فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم بجانب مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى ومن جيل الشباب يشارك: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس وهنا داوود، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.