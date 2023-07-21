الفلبين: إطلاق الصين عملية عسكرية ضد تايوان يهدد أمن واستقرار مانيلا

قال وزير الدفاع الفلبينى جيلبرت تيودورو، إن بلاده تراقب وتخطط كل تحسبا لشن الصين عملية عسكرية ضد تايوان، مضيفا للصحفيين، إن «تايبيه» شريكا اقتصاديا رئيسيا لـ«مانيلا» وتستضيف 150 ألف فلبيني.

وأوضح تيودورو، أن سلامة الفلبينيين ستكون في خطر إذا قامت الصين بعملية ضد «تايوان»، وفقا لما ذكرته صحيفة «جاكارتا بوست» الإندونيسية.

«واشنطن» أحرزت تقدما في إعادة بناء قدراتها الاستخباراتية داخل الصين

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وليام بيرنز، أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده بأن الصين لم تتخذ بعد أي قرار بشأن استخدام القوة من أجل اجتياح تايوان، مضيفا خلال «مؤتمر آسبن للأمن»، أن الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، والجيش يشككان في القدرة على تحقيق النجاح بثمن مقبول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأضاف بيرنز، أن السرعة التي تضافر بها «التحالف الغربي»، لدعم أوكرانيا والاستعداد لقبول بعض التكاليف الاقتصادية عطلت «بكين»، وأشار المسؤول الاستخباراتي الأمريكي، إلى أن «واشنطن» أحرزت تقدما في إعادة بناء قدراتها الاستخباراتية في الصين.

«بكين» أوقفت عددا من عمليات «سي آي أيه» في الصين

بدورها، أعلنت السلطات الصينية، عن تجنيد عدد قياسي من طلاب القوات الجوية خلال 2023، حيث وصلت مستويات الكفاءة لديهم إلى أبعاد جديدة، وأشارت إدارة التجنيد بالقوات الجوية، إلى توافر إمكانات طيران جيدة بالطائرات لدى 95% من الطلاب العسكريين.