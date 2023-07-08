خبير صيني: ظهور السفن الروسية بالقرب من تايوان لدعم بكين سياسيا

قال الخبير الصيني شياو بين، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن ظهور السفن البحرية الروسية بالقرب من تايوان ربما لدعم الموقف السياسي للصين ولإظهار تفاعل أكثر عمقا بين القوات المسلحة في البلدين.

روسيا تستخدم عملية عسكرية للتعبير عن موقف سياسي

وأضاف شياو، اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، أنه عن «الأرجح أن السفن الروسية كانت هناك بمبادرة منها إظهار للدعم السياسي للصين أو لكسب دعم الصين لروسيا»، متابعا «أن روسيا تستخدم عملية عسكرية للتعبير عن موقف سياسي».

وقال شياو إن الدبلوماسية العسكرية تهدف إلى متابعة تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاتهما في موسكو في مارس والتي أعلنا بعدها على أنهما سيعملان على تعميق علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون بين البلدين.

التعاون العسكري بين روسيا والصين

وصرح الخبير أن «التعاون العسكري (بين روسيا والصين) كان دائمًا يتمحور حول التدريبات المشتركة والتدريب، ويمكننا أن نرى عناصر جديدة للتدريب، لكن الصين وروسيا تقومان بذلك منذ فترة طويلة، وإن هذه العمليات المشتركة أكثر لفتًا للأنظار في ضوء التدريبات المشتركة التي تجريها اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في آسيا، -المحيط الهادئ.

يذكر أنه في 27 يونيو، رصدت وزارة الدفاع التايوانية الطرادين الروسيين جرومكي وسوفرشيني وهما يبحران على طول الساحل الشرقي للجزيرة.

وقال بيان الوزارة إنهم كانوا متجهين من الشمال إلى الجنوب ثم أبحروا في المحيط المفتوح جنوب شرق ميناء سواو