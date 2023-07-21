«الإفتاء» توضح لماذا اختُص يوم الجمعة بالصلاة على النبي؟

يوم الجمعة من الأيام المحببة إلى المسلم، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويختص هذا اليوم بالعديد من الطقوس والروحانيات، بداية من قراءة سورة الكهف وذكر الله تعالى وصلاة الجمعة جماعة، والصلاة على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهي من أهم أعمال يوم الجمعة، وأوضح الفقهاء لماذا اختّص يوم الجمعة بالصلاة على النبي؟

لماذا اختُص يوم الجمعة بالصلاة على النبي؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ الفقهاء أوضحوا أنّ يوم الجمعة اختُص بالصلاة على النبي لالتماس ما في يوم الجمعة من فضلٍ ومزية ليست في غيره من الأيام، آملين أن يكون ذلك ساعة استجابة، ولكون يوم الجمعة «سيد الأيام» لذلك أفضل ما يقوم به المرء فيه هو الصلاة على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتابعت بأنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «وَبَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ».

وأوضحت الإفتاء أن الإمام ابن قدامة الحنبلي قال في كتابه "المغني" [ويستحب أن يُكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة؛ لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ».

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء في فضل الصلاة على النبي أن العلامة الملا علي القاري قال في "مرقاة المفاتيح" [(فأكثروا عَلَيَّ من الصلاة فيه)، أي في يوم الجمعة؛ فإن الصلاة من أفضل العبادات، وهي فيها أفضل من غيرها لاختصاصها بتضاعف الحسنات، إلى سبعين على سائر الأوقات، ولكون إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل، هو الأكمل والأجمل، ولكونه سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام، عليه الصلاة والسلام] اهـ.