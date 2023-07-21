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القبض على شاب بتهمة سرقة قطع غيار السيارات من محل عمله في السلام

كتب:

محمد سيف
01:11 م | الجمعة 21 يوليو 2023
سرقة سيارة

سرقة سيارة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة قطع غيار سيارات من محل عمله، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئولي إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية) بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإداري المُعينين بأحد مراكز الصيانة بدائرة القسم بسرقة أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.