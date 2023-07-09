ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة «توك توك» وأجزاء سيارة في الزاوية والوايلي

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، في الزاوية، حال استقلالهما «توك توك» دون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما هاتفان مجهولا المصدر.

وبمناقشتهما أقرًا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، كما أقرّا بأنّهما وراء ارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة، كما تمّ بإرشادهما ضبط كل الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

كما تمّ ضبط شخصين في الوايلي لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب كسر القفل وارتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتمّ بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئي النية أمكن ضبطه، وبلستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.