الأزهر يحدد 8 سُنن خاصة بيوم الجمعة.. احرص عليها

يعد يوم الجمعة من الأيام ذات الطابع الخاص لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، يحرصون فيه على الإكثار من الطاعات والعبادات، محاولين استغلاله في الحصول على أكبر قدر من الحسنات والأعمال الصالحة، ولذلك يوضح الأزهر الشريف السنن الخاصة بيوم الجمعة.

وحدد الأزهر الشريف في منشور له عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» السنن الخاصة بيوم الجمعة، تيسيرا على المسلمين لاستغلال هذا اليوم في الأعمال الصالحة، إذ جاءت هذه السنن كالتالي:

سنن يوم الجمعة

- الاغتسال.

- التسوك.

- حسن الثياب.

- التبكير.

- التطيب.

- الصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف.

- الإكثار من الدعاء.

خطبة الجمعة

وقال الأزهر الشريف في منشوره على «فيس بوك»، إن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله، فقد اصطفاه الله تعالى على غيره من الأيام، وفضَّله على ما سواه من الأزمان، واختص الله به أمة الإسلام، وله سننٌ وآداب وفضائلُ، على المسلم أن يقوم بها.

وناقشت خطبة الجمعة اليوم مسألة الأخذ بالأسباب في السنة النبوية، إذ نشرت وزارة الأوقاف منذ أيام نص موضوع الخطبة، باعتبارها الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد، بالتالي تتناول الخطبة هجرة النبي الكريم والدروس وملامحها.