يشهد الدولار اليوم الجمعة استقراراً مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية، حيث سجل الدولار اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة: 30.85 جنيه للشراء.