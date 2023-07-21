أسعار الحدید الیوم الجمعة 21-7-2023 بالأسواق المصریة.. اعرف الطن بكام

يرغب الكثير من التجار والمواطنين في معرفة أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الحدید الیوم الجمعة 21-7-2023 في الأسواق المصریة، من أجل متابعة الأسعار بشكل يومي للتعرف على سعر طن الحديد في مختلف المصانع على مستوى محافظات الجمهورية.

أسعار الحدید الیوم فى مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحدید الیوم فى مصر في مختلف المصانع المصرية، حسب ما أوضحته شعبة مواد البناء في الغرف التجارية من أسعار.

سعر حدید عز الیوم

سجل سعر الطن الواحد من حديد عز اليوم الجمعة 34500 جنيه.

سعر حدید المصریین

فيما سجل سعر الطن الواحد من حديد المصريين اليوم الجمعة 33700 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر الطن الواحد من حديد الجارحي اليوم الجمعة 37000 جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

وسجل سعر الطن الواحد من حديد مصر ستيل اليوم الجمعة 33400 جنيه.

سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة

وعن أسعار الحديد اليوم في باقي المصانع المصرية، فسجل سعر الطن في «العشري» 32000 جنيه، وفي «حديد بشاي» 35000 جنيه للطن، وفي «حديد الكومي» 33000 جنيه، وفي «حديد المراكبي» 33500 جنيه للطن، وأخيراً في في «الجيوشي للصلب» سجل الطن 34000 جنيه.