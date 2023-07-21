«الأنباء» الكويتية تبرز توجيهات السيسي بتعزيز نشاط الموانئ المصرية

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معـــدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقــاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي.

تعزيز نشاط الموانئ إقليمياً وعالمياً

وذكرت الصحيفة تحت عنوان «السيسي يوجه لمواصلة تعزيز نشاط الموانئ إقليمياً وعالمياً والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ»، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل.

الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل

وتابعت الصحيفة، أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن الرئيس السيسي اضطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها الى مركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة .