«النواب» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى «23 يوليو»: كانت عنوانا للإرادة الوطنية

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة: «بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، واليوم نحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م، كلاهما كان عنوانًا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن، ويؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء؛ جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية، بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة».

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا الله أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.