غرق صبي في النيل ببني سويف.. «نزل للاستحمام فجرفه التيار»

لقي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، خلال استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، جهودها للبحث عن الجثة وانتشالها.

غرق صبي في النيل جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد مازن سعيد، مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ بتعرض شخص للغرق خلال استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر ناصر بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وجار البحث عن الجثة وانتشالها.

وانتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجار البحث عن الجثمان داخل المياه.

لا يجيد السباحة

وتبين من التحريات الأولية غرق عبدالله محمد منصور، مقيم بقرية كفر ناصر دائرة مركز ببا، يبلغ من العمر 15 عامًا، أثناء تواجده على ضفاف النيل لغسيل مركبة توك توك خاصة به، حيث أقدم على خلع ملابسه والاستحمام في مياه النيل ولعدم قدرته على السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الجثة وانتشالها، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.