استمرار البحث عن جثة عامل غرق قبل 10 أيام بنيل بني سويف

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، ولليوم العاشر على التوالي، جهودها للعثور على جثة عامل قفز من أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف، تاركًا نظارته وحذاءه وبطاقة الرقم القومي الخاص به بجوار سور الكوبري الحديدي.

لنشات الإنقاذ النهري تواصل مسح المجرى المائي

ودفعت القوات بعدد من لانشات البحث بمجرى النيل لليوم العاشر على التوالي في محاولة للعثور على الجثة حيث تقوم بمسح المجرى المائي من كوبري النيل القديم في اتجاه الشمال.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على بطاقة شخصية رقم قومي وحذاء ونظارة أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، ويرجح سقوط صاحبها أو إلقاؤه بنفسه من أعلى الكوبري، حيث جرى التوجيه على الفور بالدفع بقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية للبحث عنه وانتشال جثته.

تفاصيل إلقاء عامل نفسه من أعلى كوبري النيل

هرع رجال الإنقاذ النهري والمباحث إلى محل الواقعة وبالبحث والتحريات تبين أن الشخص ويدعي «عمر أ. ح.» 47 سنة، عامل، ومقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا وما زال البحث جاريًا للعثور على جثته في مياه نهر النيل، ومعرفة سبب سقوطه أو إلقائه بنفسه في النيل.

وتبين من التحريات الأولية العثور على بطاقة رقم قومي ونظارة وحذاء أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف يرجح أنها لشخص ألقى بنفسه من أعلى الكوبري، ويواصل رجال الإنقاذ النهري البحث عن الجثة بمياه النيل في محاولة لانتشالها، وتسليمها لذويها.