طريقة استخراج بيان نجاح للطالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. اعرفها

أيام قليلة تفصلنا عن اعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي وهو ما يدفع الطلاب لاستعداد للتقديم للجامعات المختلفة ومن بين الأوراق التي يبحث الطلاب عن طريقة الحصول عليها لتجهيزها بعد النتائج مباشرا هو بيان النجاح للطالب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات وكيفية استخراج بيان النجاح للطالب من محافظة القاهرة، على هذا النحو:

خطوات استخراج بيان النجاح للطالب

خدمة استخراج بيان النجاح للطالب واحدة من الخدمات التي تقدمها المحافظات لقاطنيها، وفي محافظة القاهرة على سبيل المثال، يمكن استخراج بيان النجاح من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، إذ تقدم المحافظة طلب استخراج بيان النجاح باللغتين العربية والإنجليزية لمرحلته الدراسية، سواء للعام الحالي أو الأعوام السابقة باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس في حالة العالم الجاري.

ووفق الموقع الرسمي فإنه يتم ملء البيانات المطلوبة لاستخراج بيان النجاح للطالب، أما الرسوم الخاصة بالحصول على البيان يتم تحديدها عند بدء تقديم الخدمة وتدفع من خلال خدمة فوري.

ويمكن من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة استخراج بيان نجاح أو الاستعلام عن بيان نجاح، إلا أنه المتاح حاليا بيان الصف الثالث الإعدادي فقط.

فور إعلان النتائج رسميا يتم الدخول على البوابة وإدخال البيانات المطلوبة وهي السنة الدراسية والمرحلة الدراسية والصف الدراسي وباقي المعلومات المطلوبة عن الطالب وفي النهاية سيظهر بيان النجاح للطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في وقت سابق أنَّه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 أول أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية والموضوعية والمراجعة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي.