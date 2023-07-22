ضوابط دخول نادي المحامين بالإسكندرية بعد تطويره.. يضم مطاعم وقاعة أفراح

يخدم نادي المحامين في منطقة جليم بالإسكندرية 428 ألف محام على مستوى الجمهورية، منهم 110 آلاف محام بالإسكندرية والبحيرة، وذلك بعد افتتاحه الأسبوع الماضي، عقب تجديده وتطويره.

ضوابط دخول نادي المحامين

ووضع مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر، الضوابط المنظمة لعمل نادي المحامين، مثل مواعيد العمل وأسعار الدخول وغيرها، تمثلت في الآتي:

1- مواعيد العمل من 10 صباحا حتى 1 بعد منتصف الليل.

2- النادي مجهز بكافتيريات ومطاعم وقاعة أفراح وحمام سباحة.

3- المحامي وأسرته لهم فقط حق الدخول من البوابة مجانا بالكارنيه.

4- اذا كان بصحبة المحامي مرافق أو ضيف، يتم تحصيل رسوم 20 جنيها تذكرة الدخول.

5- أسعار المأكولات وفقا لقائمة الأسعار والمشروبات بالكافتريات تبدأ من 10 جنيهات حد أدنى للفرد.

6- يمنع دخول المأكولات أو المشروبات بصحبة الرواد.

7- تحصيل 15 جنيها رسوم نزول حمام السباحة لمدة ساعة للفرد الواحد.

يذكر أن تطوير نادي المحامين بالإسكندرية تم بالاستعانة بأحد المتعهدين بعد مزايدة علنية عن طريق نقابة المحامين، وذلك لاستكمال الفرش وتجهيز المطابخ والكافتيريات الخاصة بالنادي.

ويضم نادي المحامين بالإسكندرية، المبنى الرئيسي للنادي، وقاعة الأفراح، والمطعم، ومنطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاهي، بالإضافة إلى الشاطئ الرئيسى للنادي والمجهز بكل وسائل الأمان وحاجز للأمواج، مع وجود عمال إنقاذ وغطاسين خلال مواعيد عمل الشاطئ.