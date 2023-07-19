5 معلومات عن نادي المحامين بالإسكندرية.. تكلفة تطويره بلغت 40 مليون جنيه  

أعيد نادي المحامين بالإسكندرية إلى الحياة مجددا، بعد عمليات التطوير التي طرأت عليه ليكون واحدا من نوادي النقابات المميزة المطلة على بحر الإسكندرية، والذي يخدم محامي الإسكندرية والبحيرة بشكل خاص والمحامين في كل أنحاء مصر بشكل عام ويتميز بمميزات عدة بعد التطوير.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز 5 معلومات عن نادي المحامين بالإسكندرية بعد افتتاحه، بحسب ما جرى إعلانه من محافظة الإسكندرية ونقابة المحامين بالإسكندرية.

تكلفة تجديد نادي المحامين بالإسكندرية

انتهت عمليات تجديد نادى المحامين بالإسكندرية والذي يقع بالتحديد بمنطقة جليم، حيث تمثلت الأعمال في تطويره ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية تقدر بـ40 مليون جنيه.

خدمات نادي المحامين بالإسكندرية

ويخدم نادي المحامين بالإسكندرية نحو 428 ألف محام على جميع مستوى الجمهورية بشكل عام، كما يخدم 110 ألف محامي بالإسكندرية والبحيرة يتمثلوا في 60 ألف محامي بالإسكندرية و50 ألف من البحيرة.

تطوير نادي المحامين بالإسكندرية

وشمل نادي المحامين بالإسكندرية تطويرا وتجهيرا على أرقى مستوى ليليق بالمحامين وأسرهم، وذلك بعد إرساء المزايدة على المتعهد، الذي استكمل استكمل الفرش، وتجهيز المطابخ والكافتيريات الخاصة بالنادي.

محتويات نادي المحامين بالإسكندرية

ويضم نادي المحامين بالإسكندرية، المبنى الرئيسي للنادي، وقاعة الأفراح، والمطعم، ومنطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاهي.

مميزات نادي المحامين بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فإن أكبر ما مميز عملية تطوير نادي المحامين بالإسكندرية أن جميع المنشآت بالنادي لم تحجب رؤية البحر.