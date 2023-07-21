«أطباء القاهرة» تحتفل بـ«يوم الطبيب» وتكرم عددا من مديري المستشفيات

نظمت نقابة أطباء القاهرة، أمس الخميس، احتفالية بمناسبة «يوم الطبيب» 2023، بدار الحكمة، وذلك من أجل تأصيل مفهوم أخلاقيات وإنسانيات الطب.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية نقيب أطباء القاهرة، الدكتورة شيرين غالب، وأعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر.

تكريم عدد من الأطباء بمناسبة يوم الطبيب

شمل التكريم عددا من الأطباء فوق وتحت 15 سنة «قيد نقابي»، كما شمل عددا من مديري المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، حيث تم تكريم الدكتور هاني إمبابي، مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، والدكتور أحمد رزق، مدير مستشفى السلام التخصصي، والدكتور إيهاب نبيل، عميد معهد السكر، والدكتور أحمد حمدي، أخصائي جراحة العظام بمستشفى الهلال برمسيس، المدير الطبي للمستشفى، والدكتور محمود سعيد، مدير عام مدينة ناصر الطبية، والدكتور أيمن شبايك، رئيس قسم المبتسرين بمستشفي دار السلام العام بمديرية الصحة بالقاهرة، والدكتور وجدي جرجس، استشاري الأطفال بالمستشفى، والدكتور محمد جلال، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور عبد الحليم السقا، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى دار السلام العام، ووجهوا الشكر والتقدير للدكتور وائل زايد، مدير عام مستشفى دار السلام العام.

تكريم أطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من أطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.

و‎قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن الاحتفال بـ«يوم الطبيب» جاء من أجل تأصيل مفهوم أخلاقيات وإنسانيات الطب، موجهة الشكر للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الداعم الرئيسي لكل الأطباء.

ووجه الدكتور هاني إمبابي، استشاري جراحة الأطفال، مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة؛ الشكر لنقابة الأطباء على حصوله على هذا التكريم الكبير، قائلا: «شرف كبير لي وسعدت بهذا التكريم، وأي نجاح في العالم يحتاج إلى المثابرة والجهد طوال الحياة».

وقال إمبابي، إنه يفتخر بمهنته كطبيب، فهي مهنة إنسانية في الأساس، والالتزام بها وبأخلاقياتها هو مفتاح النجاح مع الاستمرار في البحث والعمل، موجها الشكر لكل العاملين بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، وكل من ساهم في ترشيحه للحصول على هذا التكريم.

ومن جانبه، عبر الدكتور أحمد رزق، أخصائي جراحة التجميل والحروق، مدير عام مستشفى السلام التخصصي، عن شكره وتقديره لنقابة أطباء القاهرة على هذا التكريم، مؤكدا أن مهنة الطب مهنة إنسانية، وواجب وطني وأخلاقي يجب علي جميع الأطباء الالتزام به.

الاحتفال بيوم الطبيب

ووجه رزق، الشكر لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة، ولكل العاملين بمستشفى السلام التخصصي، وكذلك كل من ساهم في ترشيحه للحصول على هذا التكريم.

وقال الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، إن التكريم لكل العاملين بمعهد نصر فهم لا يتوانون عن فعل كل شيء إيجابي يخدم مصلحة المرضى.

حضر الاحتفالية؛ الدكتور الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب القصر العيني الأسبق، والدكتور إبراهيم لطفي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور يحيي بلبع، أستاذ جراحة القلب، والدكتور أحمد المناوي، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، والدكتور علاء إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة في كلية طب عين شمس، والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام اتحاد الأطباء العرب.