عضو «صحة الشيوخ» في يوم الطبيب المصري: الطبيب حصن حياة المجتمع

تحتفل مصر في يوم 18 مارس من كل عام بيوم الطبيب المصري، وذلك بمناسبة ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبي زعبل 18 مارس من العام 1827، ويتم تكريم الأطباء المميزين في هذا اليوم بكل محافظات الجمهورية.

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وقال الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن مهنة الطبيب رسالة إنسانية يحملها صاحبها بكل أمانة وإخلاص، كونه سبب رئيسي في المحافظة على حياة الإنسان من كل المخاطر الصحية التي تودي بحياته أو تعرضها للخطر.

وأضاف الدكتور صلاح البدري في تصريحات لـ«الوطن»، أن «الطبيب هو الواقي الصحي لحياة أي مجتمع، ولولا دوره لما كان هناك مجتمع صحي يحظى فيه أعضائه بحياة صحية وآمنة».

مهنة الطبيب

وبسؤاله عن المفتقدات التي تفتقدها مهنة الطبيب، قال عضو مجلس الشيوخ «المهنة تفتقر لعدة مقومات، أولها برنامج تعليمي شامل للأطباء حديثي التخرج، بهدف تعزيز قدراتهم بمناخ العمل الصحي، إضافة إلى تغليظ الاعتداء على المنشآت الصحية، حفاظا على كرامة الطبيب».

واختتم عضو صحة الشيوخ حديثه،ـ مهنئا كل الأطباء بيوم الطبيب المصري، قائلا: «كل عام وأطباء مصر بألف صحة وسعادة»