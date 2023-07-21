«الدلتا التكنولوجية»: تخريج أول دفعة العام الحالى بجميع التخصّصات

أكد الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن «الجامعات التكنولوجية الجديدة التى جرى إنشاؤها خلال السنوات القليلة المقبلة، جاءت بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، لتصبح رئة جديدة لطلاب التعليم الفنى بمختلف شهاداتهم، لاستكمال مشوارهم التعليمى، بما يسهم فى تنمية مهاراتهم المختلفة، ويؤهلهم لسوق العمل إقليمياً ودولياً، وبما يلبى أيضاً متطلبات الجمهورية الجديدة».. وإلى نص الحوار:

لا زيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد.. وننتظر الموافقة على بدء الدراسة بـ«برنامج الاستمبات»

ماذا عن استعدادات الجامعة للتنسيق؟

- انتهينا من كل الاستعدادات الخاصة لأعمال التنسيق وقبول الطلاب، ولدينا 6 برامج دراسية بمتوسط 150 طالباً فى البرنامج، بمعدل 800 طالب فى الجامعة، وتقدّمنا فى إطار الاستعدادات لوزارة التعليم العالى بشأن الموافقة على الدراسة ببرنامج جديد «تصنيع وإنتاج الاستمبات» لبدء الدراسة به العام الجامعى المقبل، ويتم بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى فى المنطقة الصناعية، واحتمال كبير أن تبدأ الدراسة به العام الجديد.

متى سيتم تخريج أول دفعة؟

- الجامعة نجحت فى تخريج أول دفعة من كلياتها المختلفة العام الحالى، وفى إطار ذلك تقدّمنا بلائحة جديدة للدراسات العليا، سواء للراغبين فى التقدم للماجستير أو الدكتوراه، وننتظر موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليها، حيث يمكن للطلاب بعد التخرج استكمال الدراسات العليا مباشرة من الخريجين فى الجامعة أو غيرها من الجامعات.

ماذا عن مصروفات العام الجديد؟

- لا يوجد بها تغيير، وستكون كالعام الماضى بقيمة 10 آلاف لطلاب الفرقتين الأولى والثانية، و12 ألفاً لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.

حدّثنا عن تجهيزات الجامعة؟

- الجامعة لديها معامل مجهزة وفقاً لأحدث الإمكانيات العالمية وتصل قيمة تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

عقدنا بروتوكولات شراكة لتدريب طلاب الكليات بجانب الدراسة النظرية والعملية لإكسابهم الخبرات المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً

ماذا عن تدريب الطلاب؟

- عقدنا الكثير من بروتوكولات الشراكة للتدريب المستمر لطلاب الكليات المختلفة بجانب الدراسة النظرية والعملية فى الجامعة، بهدف إكسابهم الخبرات المتميزة المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً، وبما يحقق أهداف ورؤية «مصر 2030» و«الجمهورية الجديدة»، فى أن تكون هناك كوادر بشرية متميزة تلبى احتياجات وظائف المستقبل، والجامعة كان لها دور بارز الفترة الماضية، بما يسهم ويصب فى صالح العملية التعليمية والطلاب، حيث وقّعت عقد مشروع القياس والتقويم الذى تسلمته من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى؛ لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، بهدف المساهمة فى التطوير المستمر لنظم تقويم الطلاب والامتحانات والارتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية.

ما شروط قبول الطلاب الجدد؟

- شروط قبول الطلاب فى جامعة الدلتا التكنولوجية تعتمد على أن يكون المتقدم أنهى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية، ويكون التقدم عن طريق مكتب التنسيق، ولا توجد اختبارات للقدرات.

كيف ترى الاهتمام بالتعليم التكنولوجى؟

- الدولة قامت بعمل ريادى ونوعى متميز فى إتاحة نمط التعليم التكنولوجى لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، حيث تمثل الجامعات التكنولوجية المختلفة رئة جديدة لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، ولائحة الجامعات التكنولوجية تفيد بقبول 80% من الأعداد المخصّصة لها من حملة الشهادات الفنية و20% للثانوية العامة، والجامعات التكنولوجية حققت حلماً كبيراً لطلاب التعليم الفنى فى أن يلتحقوا بمجالات علمية توافق قدراتهم وإمكانياتهم ودراستهم خلال المراحل فى المدارس المختلفة، والقيادة السياسية وضعت نصب أعينها منذ البداية الاهتمام بالتعليم التكنولوجى.

دعم ومسابقات دولية

جامعة الدلتا حصلت على دعم 7 مشروعات متميزة وابتكارية، إضافة إلى مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما فازت الجامعة بمشروع للتأهل للاستمرار بمسابقة حافز الابتكار لعام 2023 من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ونظمت زيارات علمية ميدانية لطلابها؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لعدد من الشركات الكبرى.