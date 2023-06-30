أستاذ مناهج: عدد الجامعات الحكومية ارتفع من 23 عام 2014 إلى 27 في 2020

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن بنك المعرفة من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، ويشيد به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره أكبر مكتبة إلكترونية موجودة في الشرق الأوسط لجميع المصريين دون تفرقة.

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب»: «الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث زادت الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2020، فيما زادت كليات ومعاهد الجامعات الحكومية بنسبة 30%، والجامعات الخاصة والأهلية زادت خلال الفترة نفسها من 18 إلى 35 جامعة».

جامعة المنصورة الجديدة

ومن أبرز الجامعات الأهلية جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة، والجلالة والعلمين الجديدة التي تضم مجتمعة 47 كلية إضافة إلى جامعات المنصورة الجديدة، الدلتا، والجامعات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.

وقال الدكتور حسن شحاتة: «سعيد جدًا إني شوفت التعليم الجامعي بهذا التنوع والتعدد، 27 جامعة حكومية تشمل كليات بها أقسام متميزة لدراسة مواد تعليمية تخص مهن المستقبل، هناك جامعات عالمية على أرض مصرية سُميت بالجامعات الأهلية».