تفاصيل مسابقة حفظ القرآن كاملا.. تنظمها «الصداقة المصرية الأذربيجانية»

كشفت محافظة القليوبية، تفاصيل مسابقة حفظ القرآن كاملا التي أعلنت عنها جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان، مشيرة إلى عدة جوائز مالية قيمة ورحلة إلى أذربيجان للفائزين.

شروط مسابقة جمعية الصداقة الأذربيجانية لحفظ القران

وأشار بيان محافظة القليوبية، التي تربطها بمحافظة ابشرون بأذربيجان اتفاقية صداقة وتآخي ضمن التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان، إلى شروط المسابقة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم مصريا أو وافدا مقيما بمصر.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

- أن يكون المتسابق متقنًا لأحكام التجويد.

- نتائج لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للنقاش أو التغيير.

- يقرّ المشاركون في هذه المسابقة أنهم قد قبلوا الشروط الواردة في هذه المسابقة

الشروط الخاصة لمسابقة حفظ القرآن بجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية

- للاشتراك في المسابقة الرجاء يرجى ملئ استمارات تسجيل البيانات وإرسالها على الإيميل التالي sadaqamisaz@gmail.com، ويستمر تلقي الطلبات حتى الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو الجاري.

- سيتم الرد على المتسابقين بعد انتهاء مدة التسجيل وتحديد موعد قدومهم للاختبار في مقر الجمعية.

-يجب على المتسابق الحضور في الوقت المخصص له مع تسليم صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع صورة من استمارة تسجيل البيانات.

جوائز مسابقة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن جوائز مسابقة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية في حفظ القرآن الكريم كاملا، كالتالي:

- الجائزة الأولى: 6000 جنيه مصري، ورحلة إلى دولة أذربيجان شاملة تذاكر السفر والإقامة في الوقت الذي تحدده إدارة الجمعية.

- الجائزة الثانية: 5000 جنيه مصري.

- الجائزة الثالثة: 4000 جنيه مصري.