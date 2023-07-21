«الأوقاف» تكشف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. القرآن الكريم كتاب رحمة

أعنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة المقبلة، ستناقش القرآن الكريم وأثره في تقوية الجوانب الإيمانية وترسيخ القيم الإنسانية.

خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وجاءت الخطبة تحت عنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة»، وتُفتتح بقول الله تعالى: (وننزْلٌ من الْقرآن ما هُوّ شفَاءٌ ورحمة للمؤمنين).

وجاء في خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، في تفسيرها حول موضوع «القرآن الكريم كتاب رحمة»، أن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وتشير خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف إلى أنّ القرآن الكريم هو حبْلٌ الله الَّمتين؛ والذكر الحكيم، من قال به صدق وَمَنْ حكم به عدل؛ ومن استمسك به هُدي إلى صراط مستقيم، لا يشبع منه العلماء؛ ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إذ يقول الحق سبحانه: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ).

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أن مادة الرحمة ذكرت في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة؛ إذ بين القرآن العظيم أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى «ورحمتي وسعت كل شيء».