الأوقاف تطلق برنامج الأمسية القرآنية بالمحافظات بمشاركة كبار القراء

أطلقت وزارة الأوقاف، مساء أمس الخميس، برنامج الأمسية القرآنية بالمديريات الإقليمية التابعة للوزارة، بعد صلاة المغرب، وذلك في إطار اهتمام «الأوقاف» بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته وفهم معانيه ومقاصده العامة.

انطلاق برنامج الأمسية القرآنية للأوقاف

وانطلق برنامج الأمسية القرآنية لوزارة الأوقاف بالمديريات الإقليمية بعد صلاة المغرب، حيث عُقدت «27» أمسية قرآنية بالمديريات الإقليمية بمشاركة كبار العلماء والقراء والمبتهلين.

افتتاح 8 مساجد جديدة في 5 محافظات

ومن جهة أخرى، افتتحت وزارة الأوقاف؛ 8 مساجد في مختلف المحافظات، من بينها 5 مساجد جديدة (إحلال وتجديد)، و3 مساجد (صيانة وتطوير)؛ ليكون إجمالي ما افتتحته الوزارة منذ بداية الشهر الحالي 29 مسجدًا، منها 15 «إحلال وتجديد)، و14 مسجدا «صيانة وتطوير)، وذلك في محافظات «أسيوط، البحيرة، بني سويف، الدقهلية، سوهاج».

الأوقاف تطلق قافلة دعوية في كفر الشيخ

كما أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قافلة دعوية، ضمن 10 قوافل دعوية تنطلق في عدد من المحافظات، يترأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.