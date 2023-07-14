وفاة إمام مسجد بأزمة قلبية خلال خطبة الجمعة في الإسماعيلية

توفي الشيخ محمد عبده العنتيلي ظهر اليوم الجمعة، متأثرا بأزمة قلبية تعرض لها خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد مركز ومدينة القصاصين نقل على إثرها إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وبحسب شهود عيان من أهالي عزبة خط النار التابعة لمنطقة الهيش بقرية أم عزام، فإن الشيخ محمد عبده عنتيلي هو إمام المسجد والخطيب المخصص لخطبة الجمعة الأسبوعية في المسجد منذ أكثر من 5 سنوات.

سقط من على المنبر

وقال محمد عبد العزيز، أحد الأهالي وجار الشيخ محمد حسن أنه خلال خطبة الجمعة شعر بـ«نغزة الصدر» وسقط من على المنبر وجرى نقله على الفور بواسطة الأهالي إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،: «صعدت الأمانة إلى خالقها وتوفى فور وصوله إلى المستشفى متأثرا بأزمة قلبية بحسب الأطباء وجار تجهيز وإنهاء إجراءات الدفن في مقابر الأسرة.

وأشار جار الشيخ المتوفي، أن الراحل كان يعاني من مرض القلب خلال السنوات القليلة الماضية وكان دائم التردد إلى بعض الأطباء بسبب شكواه أكثر من مرة من اضطراب القلب وتعرضه لأزمات صحية.

وقال «عبد العزيز»، إن الشيخ وصل اليوم إلى المسجد لم تظهر عليه أي علامات الإعياء وسلم على بعض الحضور قبل بدء الخطبة وجلس في المسجد، ثم صعد المنبر وكانت الخطبة عن «فضائل الاستغفار»، إلا أن المصلين فوجئوا بسقوطه خلال الخطبة.

مصادر طبية: هبوط حاد في الدورة الدموية سبب الوفاة

وقالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفي القصاصين التخصصي، إن الشيخ توفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.

وأضافت المصادر، أن الراحل وصل إلى المستشفى بتوقف في عضلة القلب والتنفس وجرى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له إلا أنه لم يستجب وتوفي في المستشفى، مشيرا إلى أنه جرى إنهاء إجراءات المستشفى لدفنه وتسليمه إلى أسرته لدفنه.