لأول مرة في أمريكا.. سيدة تتولى منصب قائد القوات البحرية

عمدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اختيار السيدة، أدميرال ليزا فرانشيتي، لقيادة القوات البحرية، وبهذا تصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الخدمة العسكرية الأمريكية.

بايدن يرجح كفة السيدة على الرجل

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيدبرس»، أن بايدن استعان بفرانشيتي، التي لديها خبرة واسعة في القيادة التنفيذية، على الرغم من أن وزير الدفاع الأمريكي أوصى باختيار رجل ولم يختار هذه السيدة، باعتبار أن هناك أفضل منها، وستصبح هذه السيدة النائب الحالي لرئيس العمليات في البحرية، أول عضوة في هيئة الأركان المشتركة.

توصيات لاختيار قائد القوات البحرية الأمريكية

وأوصى وزير الدفاع الأمريكي، أوستن، باختيار الأدميرال صمويل بابارو، قائد أسطول البحري حاليا في المحيط الهادي، ولكن بايدن اختار هذه الشخص لتولي القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، وأشاروا مسئولون إلى أن بايدن اعتمد على خبرة الأدميرال الجديدة عند اختيارها، خاصة في ظل خبرتها في البحر والشاطئ ووظائف إدارية عدة.