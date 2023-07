النشرة الدولية: انفجار غامض بجنوب إفريقيا و«بايدن» يتأهب لأزمة سقف الدين

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها انفجارا هز وسط مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، ما أسفر عن إصابة 41 شخصا، فيما نشبت مشاجرة بالأيدي بين سياسي لبناني وصحفي على الهواء.

وأصيب 41 شخصا بينهم إثنين في حالة حرجة، جراء انفجار هز وسط مدينة جوهانسبرج في جنب إفريقيا، في وقت الذروة، أمس الأول الأربعاء، فيما قالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إن انفجار جوهانسبرج، أسفر عن مقتل شخص.

وقال مسؤولون، إن انفجارا هز وسط مدينة جوهانسبرج، أحدث دمار كبير في شارع رئيسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أرجعت خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا، انفجار بوسط مدينة جوهانسبرج إلى تسرب للغاز، بينما استبعدت شركة «إيجولي» المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز الأمر، وقالت في بيان إنه من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

من جانبه، قال رئيس وزراء «مقاطعة جوتينج»، بانيازا ليسوفي، إن من بين إصابات الانفجار 9 حالات خطيرة و30 طفيفة، مشيرا إلى أن الدمار كبير، والوضع سيء.

وفي الصين، هب أشخاص، لإنقاذ طفل في مدينة تشانجيانج حوصر بالنيران في منزله فخرج إلى الشرفة المغلقة بسياج حديدي صارخاً يطلب النجدة، فيما أظهر مقطعاً مصوراً تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وضع الأشخاص سلماً ومقص حديد وأخرجوا الطفل بسلام.

#EverydayHero A child was trapped on a balcony as a fire engulfed a residential area in Zhanjiang, Guangdong. Thanks to the courageous efforts of a passerby, a heroic man emerged as the savior, rescuing the child from the flames. pic.twitter.com/nIjrvTcda3