النشرة الدولية: انفجار غامض بجنوب إفريقيا و«بايدن» يتأهب لأزمة سقف الدين

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها انفجارا هز وسط مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، ما أسفر عن إصابة 41 شخصا، فيما نشبت مشاجرة بالأيدي بين سياسي لبناني وصحفي على الهواء.

وأصيب 41 شخصا بينهم إثنين في حالة حرجة، جراء انفجار هز وسط مدينة جوهانسبرج في جنب إفريقيا، في وقت الذروة، أمس الأول الأربعاء، فيما قالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إن انفجار جوهانسبرج، أسفر عن مقتل شخص.

وقال مسؤولون، إن انفجارا هز وسط مدينة جوهانسبرج، أحدث دمار كبير في شارع رئيسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أرجعت خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا، انفجار بوسط مدينة جوهانسبرج إلى تسرب للغاز، بينما استبعدت شركة «إيجولي» المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز الأمر، وقالت في بيان إنه من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

مسؤول جنوب إفريقي: الوضع سيء

من جانبه، قال رئيس وزراء «مقاطعة جوتينج»، بانيازا ليسوفي، إن من بين إصابات الانفجار 9 حالات خطيرة و30 طفيفة، مشيرا إلى أن الدمار كبير، والوضع سيء.

وفي الصين، هب أشخاص، لإنقاذ طفل في مدينة تشانجيانج حوصر بالنيران في منزله فخرج إلى الشرفة المغلقة بسياج حديدي صارخاً يطلب النجدة، فيما أظهر مقطعاً مصوراً تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وضع الأشخاص سلماً ومقص حديد وأخرجوا الطفل بسلام.

#EverydayHero A child was trapped on a balcony as a fire engulfed a residential area in Zhanjiang, Guangdong. Thanks to the courageous efforts of a passerby, a heroic man emerged as the savior, rescuing the child from the flames. pic.twitter.com/nIjrvTcda3 — China Daily (@ChinaDaily) July 20, 2023

وفي لبنان، نشب عراكا بالأيدي بين رئيس حزب «التوحيد العربي»، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في حلقة من برنامج «صار الوقت» على الهواء، وفقا لمقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

شهد استديو "صار الوقت" عراكاً بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل.#mtvlebanon #mtvlebanonnews #صار_الوقت pic.twitter.com/dbXRRyNJ5Z — MTV Lebanon (@MTVLebanon) July 20, 2023

وفي «إسرائيل»، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جهودا تجري للتوصل إلى توافق حول على مشروع قانون بتعديلات قضائية أثارت احتجاجات وغضبا داخليا وخارجيا، يتوقع أن يقره «الكنيست» الأسبوع المقبل، معتبرا في كلمة للصحفيين، أن رفض أداء الخدمة العسكرية الذي يلوح به جنود الاحتياط تهديدا لأمن إسرائيل.

فريق عمل أمريكي برئاسة ستوارت ديليري لتفادي أزمة الدين

وفي الولايات المتحدة، سيشكل الرئيس جو بايدن، فريق عمل لتفادي تكرار أزمة سقف الدين، وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية نقلا عن وثيقة تضمنت مبادرة الرئيس الأمريكي، إنه من المتوقع ترأس الفريق المستشار القانوني للبيت الأبيض، ستوارت ديليري، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض، لايل براينارد.

وسيضم الفريق وزيرا الخزانة والعدل جانيت يلين، وميريك جارلاند، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، جاريد بيرنستين، ورئيسة إدارة الميزانية للبيت الأبيض، شالاندا يانج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، انطلقت أعمال إنشاء كابل كهرباء تحت سطح البحر «خط الكهرباء السريع» بين بريطانيا وألمانيا، الذي تبلغ تكلفته 2.8 مليار يورو «3.1 مليارات دولار» بعد سنوات من التخطيط، وفقا لما أعلنته شركة «نيوكونيكت»