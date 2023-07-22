عاجل.. تصريحات مفاجئة من مهاجم الأهلي السابق: ندمت بعد الرحيل وأمتلك عرضا من الزمالك

كشف عمرو جمال لاعب فاركو الحالي والأهلي السابق، أنه كان قريبًا من العودة لصفوف الفريق الأحمر قبل انتقاله لصفوف ناديه الحالي، مشيرًا إلى أنه يمتلك عدة عروض في الوقت الجاري من أندية في الدوري المصري، على رأسها نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يرحب بالانتقال لأي فريق.

عمرو جمال: موسيماني قرر عودتي للأهلي لكن فاركو تمسك باستمراري

وقال «جمال» في تصريحات خلال حلوله ضيفًا على برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»، مع الإعلامي سيف زاهر: «بعدما وقعت على عقود انتقالي لصفوف فاركو، تواصل معي أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، وأخبرني أن موسيماني قرر عودتي إلى القلعة الحمراء».

وأضاف: «أخبرت أمير توفيق أنني وقعت العقد مع فاركو، وتواصلت مع إدارة النادي لكنهم كانوا يحتاجون بقائي، وتمسكوا باستمراري في صفوف الفريق بسبب انطلاق منافسات الدوري المصري، وندمت على عدم التواجد مع الأهلي في الموسم الحالي، حيث يمتلك الفريق عدة لاعبين مميزين، يستطيعون خدمة المهاجمين بشكل جيد».

عمرو جمال: الإصابة حرمتني من الاحتراف بالدوري الإسباني.. وأمتلك عدة عروض بينها الزمالك

وأكمل: «كنت أستحق التواجد في منتخب مصر خلال فترة تواجد حسام البدري، وكنت أحلم بالاحتراف في الدوري الإسباني، وبالفعل تلقيت عدة عروض خلال فترة جاريدو، لكنني تعرضت للإصابة».

واختتم: «تلقيت عدة عروض خلال الفترة الماضية وحصلت على عرض من نادي الزمالك عن طريق وكلاء، وأنا أرحب بالانتقال لأي فريق داخل الدوري المصري».