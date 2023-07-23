المجلس الأعلى للجامعات يضع الرتوش النهائية لتنسيق الدبلومات الفنية

استعدادات مكثفة لتنسيق الجامعات 2023 تشهدها مختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، و كشفت مصادر بالتعليم العالي والمجلس أنه من المقرر ان يعقد وزير التعليم العالي السبت المقبل الاجتماع الدوري للمجلس في جامعة مطروح لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

و أضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، أنه من المقرر أن يتناقش المجلس ويضع الرتوش النهائية لتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العام و كذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وفقاً للضوابط و القواعد المعمول بها في هذا الشأن .

وتابعت المصار، ان أعمال اختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد اي مشكلات .