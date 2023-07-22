لمجابهة الصين.. أمريكا تشغل أول سفينة حربية في أستراليا

شغلت الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة سفينة حربية في مدينة سيدني الأسترالية صباح اليوم، في محاولة مشتركة بينها وبين إستراليا للرد على توسع الصين في المنطقة، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

تشغيل سفينة أمريكية لأول مرة في ميناء سيدني

وصرح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، بأنه فخر لأستراليا أن السفينة التي شغلتها البحرية الأمريكية لأول مرة في ميناء سيدني، صممتها شركة أسترالية في ولاية أستراليا الغربية، وهي إتش.إم.إيه.إس كانبيرا، التي جرى تسميتها على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء محاولتها لدعم عمليات الإنزال البحرية الأميركية في جوادال كانال عام 1942.

وأشار «مارليس»، إلى أن جرى تشغيل السفينة التابعة للبحرية الأمريكية، في ميناء سيدني، يعكس العلاقات المشتركة بدعم النظام القائم بين البلدين.

العلاقات الأمريكية الأسترالية

يذكر أنه كل عامين يجرى تنظم تدريبات تاليسمان سابر العسكرية بين أمريكا وأستراليا، من أجل استعراض القوة والوحدة بين البلدين، وهذه المرة تكون باعتبارها ردا على توسع الصين في المنطقة، وتضم تلك التدريبات، المشتركة التي تجري في مواقع متنوعة في عموم أستراليا، التي من المقرر أن تستمر نحو أسبوعين، محاكاة لقتال بري وجوي بين البلدين، بالإضافة إلى عمليات إنزال برمائي.