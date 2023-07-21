الصين: المناورات العسكرية المشتركة مع روسيا تؤكد مستوى الثقة بين البلدين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الصينية، أعلنت اليوم الجمعة، في بيان أن المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان، أصبحت استعراضًا آخر للمستوى العالي من الثقة الاستراتيجية المتبادلة والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين والقوات المسلحة في البلدين.

وتعد الصين وروسيا أكبر جارين وشريكين استراتيجيين شاملين، ويظل جيشا روسيا الاتحادية والصين قوتين مهمتين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن المناورات الجارية هي دليل آخر على مستوى عالٍ من الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين، والقوات المسلحة في البلدين وأن هذه المناورات هي اختبار متعدد الأوجه للقدرة القتالية المشتركة الشاملة للقوات البحرية والجوية للصين وروسيا في المناطق البحرية النائية.

وتجري المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة 2023 في بحر اليابان، وتمتد من 20 إلى 23 يوليو الجاري، والهدف الرئيسي منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا الاتحادية والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.