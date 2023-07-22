تفاصيل افتتاح معرض «ديارنا» في مطروح بمشاركة 500 عارض (فيديو)

تحدثت فاطمة أنور، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، عن تفاصيل معرض «ديارنا»، والذي يشارك به 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات، ويتضمن منتجات حرفية ويدوية وبيئية، كما يشارك الاتحاد التعاوني في المعرض بمنتجات خشبية.

المعرض شهد عرض منتجات خشبية

وأضافت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «المعرض شهد عرض منتجات خشبية رائعة جدا، مثل مثل كراسي ومناضد وغرف نوم لفرش الشاليهات المصيفية وتطريز يدوي من مختلف المحافظات، مثل العبايات، ومنتجات بيئية مثل الملوخية والكركديه والزيتون وأنواع مربى مختلفة مثل مربى الباذنجان ومربى الزيتون».

تصدير منتجات المعرض لدول أوروبية

وأوضحت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، أن المعرض يقام خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرة إلى وجود توجه لتصدير منتجات المعرض للدول الأوروبية.

وأوضحت، أن المعرض أصبح لديه خبرات متراكمة بمتطلبات السائح، مواصلة «سنبدأ في تصدير بعض منتجات جلد الماعز، مثل السجاد بأشكال وتصاميم مختلفة، وعدد العارضين ثابت ويزيد عليهم مجموعات أخرى في كل دورة أو نسخة بسبب نجاح المعرض».