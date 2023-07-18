«إكسترا نيوز»: معرض «ديارنا» مشارك على هامش مهرجان العلمين الجديدة

استعرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا حول آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والاستعدادات والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان، وذلك تحت عنوان «تحت شعار «العالم علمين».. تواصل فعاليات أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط».

استمرار الإقبال الجماهيري

أكد محمود السعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، استمرار الإقبال الجماهيري في مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن معرض «ديارنا» مشارك على هامش مهرجان العلمين الجديدة: «مهرجان العلمين الجديدة أثبت للمواطنين أن العلمين الجديدة تقدر تكون موجودة للأسرة المصرية كاملة من حيث الأسعار والخدمات المتوفرة».

وأضاف «السعيد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن فكرة «العالم علمين» تأتي من مسألة مواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، إذ أن العلمين الجديدة أصبحت تتضاهي المدن العالمية، متابعا: «الموجة الحارة التي تضرت العالم كله غير مؤثرة على العلمين الجديدة، والأجواء العامة أكثر من رائعة، إذ أن أعلى درجة حرارة بمدينة العلمين تسجل 32 درجة مئوية».

الطقس الجيد يميز العلمين الجديدة

وأشار إلى أن الطقس الجيد يميز العلمين الجديدة كمدينة ساحلية عن نظيرتها في أي مكان أخر على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الطقس في الساحل الشمالي يعد أفضل الأجواء في العالم خلال هذا التوقيت من العام.