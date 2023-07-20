وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» في الساحل الشمالي «مصر بتتكلم حرفي» (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» بمارينا في الساحل الشمالي، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وحرصت على تفقد جميع المنتجات المعروضة.

تفاصيل افتتاح معرض «ديارنا» في الساحل الشمالي

واستفسرت «القباج» خلال جولتها عن المنتجات المعروضة ومدى جودة صناعتها ومدى تحملها، واستعرض الصانعون المنتجات مبرزين ما بها من مميزات وجماليات، وتنوعت المعروضات بين غزل ونسيج وصناعات يدوية وإكسسوارات وملابس وأيضًا بعض الزيوت والأعشاب الطبيعية والأنتيكات.

وتحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عدد كبير من الصانعين مبدية إعجابها بالمنتجات، وداعبت بعض الأطفال الموجودين في معرض «ديارنا»، وطلبت من صانعي المنتجات المعروضة الاجتهاد والتركيز.

معرض «ديارنا» يُقام في مارينا 5 على مساحة 1500 متر في نسخته الثامنة هذا العام، ويستمر لمدة شهرين ليغطي فترة الصيف، ويشارك فيه عدد كبير من العارضين، إذ تقدم نحو 1500 عارض، 90% منهم سيدات.

ويقام معرض «ديارنا» على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، ويقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بحضور عدد من المحافظين والشخصيات العامة.