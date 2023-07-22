أتوبيس المكتبة المتنقلة يصل قرى «حياة كريمة» بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر، بالاشتراك مع مكتبتي مصر العامة بالزقازيق وفاقوس، في قرى محافظة الشرقية.

تعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية

وأكد محافظ الشرقية أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقدم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة وخاصة قرى «حياة كريمة»، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، فضلاً عن أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة لقرى الشرقية

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر لقرى الطاهرة وميت أبو عربي بمركز الزقازيق، كفر شاويش بمركز فاقوس، بيشة عامر والقراقرة بمركز منيا القمح، البكاكرة بمركز الإبراهيمية، الروضة بمركز فاقوس، حوض نجيح بمركز ههيا، ومدينة بلبيس بمركز بلبيس، بالإضافة لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهي سماكين الغرب وجزيرة سعود بمركز الحسينية، وذلك بمشاركة العاملين بمكتبتي مصر العامة بالزقازيق وفاقوس، حيث قاموا بتقديم أنشطة «مسرح العرائس - تلوين - مسابقات ثقافية وترفيهية» بمحيط المكتبة المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر عبارة عن حافلة مكيفة تحتوي على كتب متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتضم كراسي وثلاجة وكاميرا مراقبة وكراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و يتوافر بها شبكة الإنترنت بكفاءة جيدة، وتستخدم لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة وتقدم خدمات ثقافية ومكتبية تشمل قراءة واطلاع وعرض أفلام وثائقية.