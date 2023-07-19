مكتبة القاهرة الكبرى تنظم حفلا للفنانة أميرة أبوزيد ضمن النشاط الصيفي

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلًا للفنانة أميرة أبوزيد في السادسة مساء الجمعة 21 يوليو الجاري، في مقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة.

وتشدو الفنانة أميرة أبوزيد بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، وذلك ضمن النشاط الصيفي للمكتبة، بهدف الارتقاء بالذوق العام خاصة الفئة الشبابية، وجذب أكبر عدد منهم لقضاء أوقات الأجازة الصيفية، ما بين القراءة والمعرفة والفن الجيد.

النشاط الصيفي

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفاصيل برنامج النشاط الصيفي بمختلف قطاعات الوزارة، ويُقدم قطاع الإنتاج الثقافي عددًا متنوعًا من العروض الفنية، في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المُقبل، بمشاركة عدد من الفرقة الفنية والفنانين منها الفرق التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنانة فاطمة عادل، وفرقة المولوية للفنان عامر التوني وغيرها.

إلى جانب عدد من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، التي تُقام بمكتبتي القاهرة الكبرى والحضارة الإسلامية، ومن بينها الورش الخاصة بذوي الهمم.