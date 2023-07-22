القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تقصف قرية جورافليفكا بروسيا بذخائر عنقودية

أكد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم مقاطعة بيلجورود، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت على قرية جورافليفكا في بيلجورود، ذخائر عنقودية، اليوم السبت، موضحا أن القوات الأوكرانية قصف بلدة في بيلجورود بذخائر عنقودية و21 قذيفة مدفعية، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

معلومات عن الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على منطقة بيلجورود

أشار «جلادكوف» إلى أن القوات الأوكرانية شنت عدة ضربات على منطقة بيلجورود، أمس الجمعة، حيث أطلقت 21 قذيفة مدفعية وثلاث قنابل عنقودية من نظام الصواريخ متعدد الإطلاق على قرية جورافليفكا، وتعرضت القرية للهجوم بمساعدة طائرة مسيرة.

القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالذخائر العنقودية

أعلنت السلطات في مقاطعة زابوريجيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالذخائر العنقودية.