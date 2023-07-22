باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا فشلت في الهجوم المضاد بسبب الأسلحة

أكد الباحث السياسي الأمريكي الدكتور توفيق حميد أن الأحداث السياسية تغيرت وثبت فشل الهجوم المضاد الذي قامت به أوكرانيا ضد روسيا.

واشنطن وحلفاؤها سيمدون أوكرانيا بالسلاح لحفظ ماء الوجه

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أوكرانيا تزعم أن فشل الهجوم بسبب نقص السلاح لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها قد يقومون بإمداد أوكرانيا بالسلاح لمحاولة حفظ ماء الوجه.

الفشل السابق في الهجوم الأوكراني ضد روسيا في البداية كان بسبب نقص المعدات

وأشار إلى أن الفشل السابق في الهجوم الأوكراني ضد روسيا في البداية كان بسبب نقص المعدات خاصة وأن ذلك يعطي أسباب تبرير الإدارة الأمريكية للرأي العام الأمريكي كسبب من أسباب دعم أوكرانيا ومدها بالسلاح.

وأكد أن سبب الفشل في الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن ضعف الأوكرانيين ولكن بسبب النقص الشديد في السلاح والمعدات متوقعًا إمداد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أوروبا لأوكرانيا بالسلاح خلال الفترة المقبلة لتستطيع مواجهة روسيا.