وسائل إعلام: سماع دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركيف الأوكرانيتين، وفي الأجزاء الخاضغة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «زابوريجيا» و«خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم السبت.

ودوت صافرات الإنذار، في وقت سابق من اليوم السبت، للتحذير من غارات جوية في مناطق أوديسا ونيكولايف، كما دوت في المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» من «مقاطعة خيرسون»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

سوليفان: الجيش الأوكراني لم يستخدم جميع القوات المتاحة في المعارك

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الجيش الأوكراني، تكبد خسائر فادحة خلال هجوم «كييف» المضاد، مشيرًا في منتدى «آسبن» الأمني السنوي، إلى أن الجيش الأوكراني لم يستخدم جميع القوات المتاحة في المعارك وأنه ينتظر اللحظة المناسبة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح في وقت سابق، أن مهمة بلاده هي العودة الكاملة لـ«شبه جزيرة القرم»، التي أصبحت جزءا من روسيا بعد استفتاء في 2014.

واعترف زيلينسكي، بالوتيرة المنخفضة لهجوم«كييف» المضاد، وأطلق الرئيس الأوكراني، خلال حديثه بـ«منتدى آسبن» الأمني السنوي، الوعود بتسريعه في وقت قريب.

ووفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، استند الرئيس الأوكراني، على أن قوات بلاده تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.