عاجل.. مد فترة صلاحية الأسماك و«الكبد المُجمد» بقرار وزاري

قرر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، مد فترة الصلاحية لكل من الأسماك المجمدة، والكبد المجمد، الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2613- 2/2008)، الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، في الجزء الثاني منها، والمتعلقة بفترات صلاحية المنتجات، والملزمة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الصدد.

يأتي ذلك بناءً على كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوزير التجارة والصناعة في هذا الصدد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار وزير التجارة والصناعة، والذي حمل رقم 233 لسنة 2023، والذي نص على مد فترة صلاحية الأسماك المُجمدة لتصبح 9 أشهر، وبالنسبة الكبد المجمد تصبح 10 أشهر من تاريخ الذبح.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل به اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري، وحتى يوم 30 يونيو المُقبل.