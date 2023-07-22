«بوابة العالم السفلي».. ذوبان الجليد في أكبر منخفض صقيعي بالعالم

باستخدام طائرة مسيرة صغيرة، تمكن فريق من المستكشفين من الحصول على مزيد من التفاصيل حول حفرة «باتاجايكا»، في أقصى شرق روسيا، التي يصل طولها إلى كيلومتر واحد، وتشكل تلك الحفرة أكبر منخفض صقيعي في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية اليوم السبت.

ارتفاع درجات الحرارة في روسيا أسرع من بقية العالم

يظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة الطائرة الصغيرة بدون طيار، صعوبة تسلق اثنين من المستكشفين بسبب التضاريس الوعرة عند القاعدة المنخفضة، والتي تتميز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، وبدأت تلك التضاريس في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينيات القرن الماضي، ثم بعد ذلك بدأ ذوبان التربة الصقيعية، مما أحدث انخفاضاً في مستوى سطح الأرض.

وأشار علماء إلى أن روسيا تزداد درجات حرارتها أسرع من بقية العالم بنحو مرتين ونصف، مما يؤدي إلى ذوبان القشرة الجليدية، مع انطلاق غازات الاحتباس الحراري المخزنة في التربة الآخذة في الذوبان.

ويطلق بعض السكان المحليين في جمهورية «ياقوتيا» الروسية عليها اسم «بوابة العالم السفلي»، ولكن الاسم العلمي لها هو المنخفض الكبير، وقال نيكيتا تاناناييف، كبير باحثين في معهد ميلنيكوف للتربة الجليدية في ياقوتيا، إنه بالرغم من المنخفض الذي حدث ويسبب علامة خطر، إلا أنه يجذب مزيداً من السائحين.

ارتفاع الحرارة بسبب تزايد الكوارث من صنع البشر

وأكد «تاناناييف» أن المؤشرات ترجح أن يشهد المستقبل القريب ارتفاعاً في درجات الحرارة بسبب تزايد ضغوط الكوارث الناجمة عن الممارسات البشرية، مما يؤدي إلى حدوث المزيد من تلك المنخفضات الضخمة، مما يهدد باختفاء التربة الجليدة تماماً.

وعلى جانب آخر، أعرب أحد خبراء الأرصاد الجوية في اليونان، أن يوم الجمعة المقبل من المرجح أن يكون الأكثر سخونة على مدى الـ50 عاماً الماضية، مع استمرار الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

ووصلت درجات الحرارة في بعض الولايات باليونان، أمس الجمعة، إلى 44 درجة، حيث سجلت مدينة تيساليا 44 درجة، ومدينة أتيكا سجلت 41 درجة، وفي جزيرة إيبويا تسبب ارتفاع درجات الحرارة في وفاة رجل يبلغ من العمر 46 عاماً، بعد أن ارتفعت درجة حرارة جسمه إلى 40 درجة، وذكر مستشفى «شاكيلدا» أن السبب يرجع إلى توقف القلب والجهاز التنفسي، بعد التعرض لدرجات حرارة عالية جداً.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غداً الأحد، لتصل إلى 44 درجة في أثينا، و45 درجة في تيساليا.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أثينا حتى نهاية يوليو

وأكد عالم الأرصاد في القناة التليفزيونية العامة «إي أر تي»، بنايوتيس يانوبولوس، أن درجات الحرارة في أثينا ستكون أكثر من 40 درجة خلال 6 إلى 7 أيام أو حتى نهاية شهر يوليو، وتعد تلك الفترة طويلة بشكل استثنائي، حتى بالنسبة إلى عاصمة أوروبية معتادة على حرارة الصيف، ووصف موجة الحر بأنها «مديدة وقوية».

وحذر الخبير في الأرصاد، من أن تضرب رياح شمالية يومي الأحد والاثنين، وستكون سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن تتسبب في اندلاع حرائق.

وأعلنت وزارة الثقافة في اليونان أنه حرصاً علي المواطنين، سيتم غلق كل المواقع الأثرية في ساعات ذروة الحر حتى يوم الأحد، لمواجهة موجة الحر الشديد، ومن بينها موقع «الأكروبوليس» في العاصمة أثينا.

ودعت الوزارة من الشركات تعزيز العمل عن بعد خلال الأيام القادمة، لتجنب تنقل المواطنين خلال فترة النهار، فيما ونوه وزير الحماية المدينة، فاسيليس كيكيلياس، إلى أن «أمامنا 3 أيام صعبة، ويجب أن نكون يقظين».

تأهب في اليونان للسيطرة على عشرات الحرائق

وذكرت سلطات الدفاع المدني في الحكومة اليونانية أن البلاد بدأت تشهد تحسناً بخصوص عشرات حرائق الغابات المندلعة منذ مطلع الأسبوع الماضي، وخصوصاً في محيط العاصمة أثنيا، وأنها لا تزال تكافح للسيطرة على 79 حريقاً على الأقل في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء، فاسيليوس فاتراكويانيس، إن يوم أمس الجمعة كان من أصعب الأيام، حيث كان هناك 52 حريقاً في جميع أنحاء البلاد، وأكد أن فرق الإطفاء ستكون في حالة تأهب قصوى حتى نهاية هذا الأسبوع.

وساهمت العديد من الدول الأوروبية بإرسال عناصر إطفاء وطائرات ومروحيات في الأيام الأخيرة لمساعدة اليونان علي مكافحة النيران، بحسب ما ذكره جهاز الحماية المدنية.