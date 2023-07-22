خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا ترفع سن التجنيد لـ30 عاما لمواجهة التحديات

كشف الدكتور فينسينت ليوجوريو الباحث بمركز أناليتيكا للاستخبارات كواليس رفع روسيا سن التجنيد لـ30 عاما، لافتًا إلى أنه مازال مسودة قانون ولم يتم تنفيذه حتى الآن مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

روسيا ستتخذ هذه الخطوة من أجل تعزيز قدراتها لمواجهة التحديات المستقبلية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن وزير الدفاع الروسي ومجلس الدوما والحكومة الاتحادية ستتخذ القرار النهائي بشأن رفع السن القانوني للخدمة في المؤسسات القانونية والقوات المسلحة حتى 30 عاما.

سيكون هناك المزيد من التعبئة في القريب العاجل

وأشار إلى أن روسيا ستتخذ هذه الخطوة من أجل تعزيز قدرات روسيا لمواجهة التحديات المستقبلية مؤكدًا أنه سيكون هناك المزيد من التعبئة في القريب العاجل.

ولفت إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير على المدى البعيد أن الرئيس بوتين مازل يفكر في الأمر، مشيرًا إلى أن هناك معلومات بأن القوات المسلحة الروسية تحتاج لمزيد من التعبئة لمواجهة التحديات المستقبلية أمام الأجيال الجديدة، مشددًا على أنه لن يتم تطبيق هذا القرار على الوضع الحالي ولكنه سيستغرق فترة لتطبيقه وتنفيذه.