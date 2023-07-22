خبير عسكري لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا لها اليد العليا في البحر الأسود

أكد الخبير العسكري العقيد الركن عبد الجبار العبو أن كفة القوة العسكرية في البحر الأسود تميل لروسيا بسبب وجد أسطول البحر الأسود مقابل عدد من السفن القليلة التابعة للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الضربات الصاروخية الأخيرة والتي طالت أوديسا بعد تفجير جسر القرم أثرت على الميناء والمرفقات الحيوية وخصوصًا المرافق الخاصة بالبحرية الروسية وأسطولها له الكفة العليا.

روسيا تحذر أي سفينة أوكرانية من الاقتراب لمنطقة البحر الأسود

وأشار إلى أن البحرية الروسية في تدريباتها استهدفت سفية أوكرانية قديمة بصاروخ موجه لافتًا إلى أن هذه السفينة استولت عليها روسيا عام 2014 ودمرتها بصاروخ موجه تتجاوز سرعته 3 أضعاف لسرعة الصوت في تحذير منها لأي سفينة أوكرانية في هذه المنطقة وأنه سيتم استهدافها بسهولة.

مياه البحر الأسود ستكون محرمة على أي سفينة

وتابع أنه بعد تهديد شبه جزيرة القرم والهجوم على جسرها فإن مياه البحر الأسود ستكون محرمة على أي سفينة حتى لو كانت مدنية ومهما كان العلم الذي ترفعه نظرًا لإعلان روسيا منطقة البحر الأسود منطقة عمليات عسكرية.