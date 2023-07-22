عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة بشأن تخصيص أراضي للمشروعات الخدمية في أسوان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، 8 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراضي في أسوان.

أولى قرارات رئيس مجلس الوزراء، كانت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1192 مترا مربعا في محافظة أسوان بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة مركز شباب كوم الأمير عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض في أسوان أيضًا بالمجان لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهري بالشراونة قبلي.

وتضمنت قرارات رئيس الوزراء، تخصيص قطعة أرض في أسوان أيضًا، لإقامة وحدة طب بيطري بمنطقة الشراونة.

وجاء رابع قرارات رئيس الوزراء، بتخصيص أرض في أسوان لإقامة مركز شباب «النصراب» عليها.

وكان خامس القرارات، بتخصيص أرض في أسوان أيضًا لإقامة محطة رفع ووحدة معالجة «النصراب».

وكذلك قرار بتخصيص أرض في أسوان، لإقامة مجمع خدمات زراعية بـ«الزنيقة»، وكذلك قرار بتخصيص قطعة أرض في أسوان لإقامة محطة صرف صحي «عزبة المصري»، وأصدر رئيس الوزراء، قرارًا بإقامة مجمع خدمات زراعية بقرية «الطوناب».