موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.. اعرف التفاصيل

تعقد لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، خامس اجتماع لها، خلال العام الجاري 2023، في الخميس 3 من شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل مناقشة سعر الفائدة في مصر.

«المركزي» عقد 4 اجتماعات منذ بداية عام 2023

وكانت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، عقدت 4 اجتماعات خلال عام 2023 منذ بدايته، بحسب جدول الاجتماعات في المواعيد التالية: 2 من شهر فبراير الماضي، و30 من شهر مارس الماضي، و18 من شهر مايو الماضي، و22 من شهر يونيو الماضي.

مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الخامس يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، ويعقبه 3 اجتماعات أخرى في أيام 21 من شهر سبتمبر المقبل، و2 من شهر نوفمبر من العام الجاري، وأخيراً يوم 21 ديسمبر القادم.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.