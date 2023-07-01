في 3 خطوات.. كيفية الإيداع من ماكينات الصرف الآلي بدون البطاقة

إيداع الأموال عبر ماكينات الصرف الآلي خدمة تتحها كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، التي تسهل للعملاء التعاملات المالية دون الحاجة للانتظار حتى عودة عمل البنك من الإجازات كعيد الأضحى المبارك على سبيل المثال، إلا أن البعض يتساءل هل هناك إمكانية لعمل الإيداع دون البطاقة البنكية؟

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية إيداع الأموال عبر ماكينات الصرف الآلي بدون استخدام البطاقات البنكية، على هذا النحو:

كيفية إيداع الأموال عبر ماكينات الصرف الآلي دون بطاقة بنكية

في الخطوة الأولى، فور استخدام شاشة الصراف الآلي يظهر تبويب (خدمات بدون بطاقة) يتم الضغط عليها للبدء في استخدام الخدمة، ثم تظهر على الفور بعض الشروط والأحكام التي تضعها البنوك للاستفادة من الخدمة والتي يجب الموافقة عليها لاستكمال العملية البنكية.

في الخطوة الثانية، يجب إدخال رقم الحساب البنكي الخاصة بك لدى البنك ثم ادخال الرقم السري وإن لم يتوفر يتم اختيار تبويب إصدار رقم سرّي مؤقّت جديد وعلى الفور يتم ارساله لرقم الهاتف المحمول المسجّل لدى البنك.

في الخطوة الثالثة، فور إدخال الرقم السري يتم فتح نافذة الإيداع في ماكينة الصرف الآلي ليتم وضع النفود بها ثم تظهر على الشاشة قيمة المبلع الذي تم إيداعه وإذا ظهرت القيمة صحيحة يتم التأكيد لتتم الخدمة بنجاح.