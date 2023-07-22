درجات حرارة قياسية غير مسبوقة.. ماذا يحدث في كوكب الأرض؟

أثارت سلسلة من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالية التي يشهدها كوكب الأرض وحرارة المحيطات والجليد البحري في القطب الجنوبي، قلق بعض العلماء الذين قالوا إن سرعتها وتوقيتها غير مسبوقين بالمرة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

موجات الحر الخطيرة في أوروبا يمكن أن تحطم المزيد من الأرقام القياسية

من جهتها تقول الأمم المتحدة إن موجات الحر الخطيرة في أوروبا يمكن أن تحطم المزيد من الأرقام القياسية، مشيرة إلى أنه من الصعب ربط هذه الأحداث على الفور بتغير المناخ، لأن الطقس والمحيطات أمران معقدان للغاية، بحسب الدراسات، لكن العلماء يخشون بالفعل أن تتكشف بعض أسوأ السيناريوهات.

يقول توماس سميث، عالم الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد: «لست على دراية بفترة مماثلة كانت فيها جميع أجزاء النظام المناخي في وضع غير طبيعي، تحطم الرقم القياسي».

وبحسب خدمة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس»، تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية 17 درجة مئوية لأول مرة، حيث وصل إلى 17.08 درجة مئوية في 6 يوليو، إذ تعد الانبعاثات المستمرة من حرق الوقود الأحفوري، مثل النفط والفحم والغاز، وراء اتجاه الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

كيف أثرت ظاهرة النينيو على درجات الحرارة؟

وتعد ظاهرة «النينيو» من أقوى التقلبات المناخية تحدث بشكل طبيعي في العالم، وترتبط بجلب الماء الأكثر دفئاً إلى السطح في المحيط الهادئ الاستوائي، ودفع الهواء الدافئ إلى الغلاف الجوي، وعادةً ما تزيد من درجات حرارة الهواء العالمية.

وكان متوسط الارتفاع في درجة الحرارة العالمية، خلال شهر يونيو من العام الجاري، 1.47 درجة مئوية أعلى من فترة ما قبل الثورة الصناعية، حيث بدأ البشر في ضخ غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، عندما بدأت الثورة الصناعية نحو عام 1800.