«نيويورك تايمز»: ارتفاع درجات الحرارة بالصين يتسبب في انقطاع الكهرباء

ارتفاع درجات الحرارة في الصين يتسبب في استخدام الطاقة الكهربائية بشكل أكبر نتيجة استخدام المكيفات وانقطاع الكهرباء، مما تضطر بكين إلى استخدام محطات الفحم بصورة أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

زيادة استخدام الفحم في الصين

وذكرت الصحيفة أن هذه الزيادة في استخدام الفحم في الصين خلال الأسابيع الأخيرة يعود إلى حملة وطنية تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين لتوسيع المناجم وبناء المزيد من محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم كوقود أحفوري.

وفي شهر سبتمبر 2021، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في زيادة الطلب على الكهرباء في الصين، مما أدى إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء وتعطل التيار الكهربائي في بعض المناطق في البلاد.

انقطاع التيار بشكل مفاجئ في مصنع للكيماويات

ونتج عن ذلك إغلاق المصاعد، وجرى تحذير الموظفين ولم يتبق لهم سوى بضع دقائق لمغادرة مكاتبهم الموجودة داخل ناطحات السحاب، كما انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في مصنع للكيماويات، مما أحدث انفجار أسفر عن إصابة العشرات من العمال، ونتج عن تلك الحوادث جهود طارئة لتوسيع مناجم الفحم وبناء مزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين.

ويعتبر الصين البلد الذي يمتلك أكبر احتياطيات الفحم الجوفية في العالم، ولا يوجد بلد آخر يمتلك احتياطيات فحم جوفية مماثلة لتلك الموجودة في الصين، وبالتالي يرون المسؤولون أنه من الضروري الاعتماد على الإمدادات المحلية لضمان أمن الطاقة.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد هذا الربيع، وصف مدير إدارة الطاقة الوطنية في الحكومة الصينية، تشانج جيان هوا، الفحم بأنه حجر الأساس في مزيج الطاقة في بلاده، وأكد أن حماية أمن الطاقة الوطني هي المهمة الأساسية التي يجب العمل عليها دائمًا.

وتعتبر الصين أكبر مُلوِّث للغلاف الجوي بالغازات الدفيئة، إذ تحرق أكبر كمية من الفحم سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، وفي الشهر الماضي، ازداد إنتاج الصين للكهرباء المُنتجة من الفحم بنسبة 14٪ مقارنة بالإنتاج في يونيو 2022.