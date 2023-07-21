أستاذ علوم بإنجلترا: ارتفاع درجات الحرارة تهدد الأمن الغذائي للبشرية

حذر علماء بريطانيون، من تضاعف درجات الحرارة بحلول عام 2040، مؤكدين أن موجات الحر المتتالية تهدد قدرة الطبيعة على إنتاج الطعام للإنسان، إذ من المتوقع نفوق معظم الحيوانات وسط درجات الحرارة قياسية التي قد تحرق الأرض.

ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 12 مرة بحلول عام 2040

وسيطرت موجات الحر على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع تسجيل شهر يوليو أكبر معدل لدرجات الحرارة في العالم منذ عقود، وذلك ما يعرض الحياة البشرية لخطر، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

ووفقا للصحيفة فإن موجات الحر القياسية تهدد حياة البشر بحسب تصريحات جون مارشام، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ليدز بإنجلترا، لافتا إلى أن هناك مخاطر عدة لحدوث خسائر كبيرة في المحاصيل بمناطق مختلفة حول العالم، ما سيؤثر على توافر الغذاء وأسعارها لدى البشر، وتحديدا بحلول عام 2040، حيث تسجل درجات الحرارة 60 درجة مئوية فما فوق.

وقال «مارشام»: «الناس معزولة عن تأثيرات الطقس حيث نذهب إلى المتاجر لشراء الطعام - نحن لا نزرعه بأنفسنا، ولكن إذا تحدثت إلى المزارعين في أي مكان في العالم، فإنهم يدركون تمامًا ما تفعله درجات الحرارة في زراعتهم».

درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في مقتل الحيوانات

وأضاف «مارشام»، إن الإجهاد الحراري يتسبب في نفوق عدد هائل من الكائنات الحية، مثل «القبة الحرارية»، التي تسببت في نفوق مليار حيوان بحري عام 2021 على طول ساحل المحيط الهادئ.