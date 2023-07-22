أيمن صابر يطرح أغنية «خالص خالص» على «يوتيوب».. «فيديو»

طرح المطرب أيمن صابر، أغنية جديدة بعنوان «خالص خالص»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات عبدالرحمن هداية، وألحان أيمن صابر، وتوزيع يحي يوسف، وإخراج شربيني.

أول أعمال أيمن صابر الفنية كانت في 2010

الجدير بالذكر أن أيمن صابر في عام 2010 قدم أول أغانيه بعنوان «روحي معاك» وهي من ألحانه، وفي العالم التالي قدم «دويتو» مع صديقه حمادة سعيد، بعنوان «لون ماضينا»، ثم قدم دعاءً دينيا في عام 2012.

أما انطلاقته الحقيقية فجاءت في 2016 بعد تعرفه على الشاعر أحمد عوض، فأصدرا معا أغنية «اتعودت غيبتك»، التي كانت بمثابة البداية الحقيقية لأعمال فنية أكثر احترافية.

أول فيديو كليب لـ أيمن صابر بعنوان «بحنلها»

وفي عام 2019 أصدر الفنان أيمن صابر، أول فيديو كليب بعنوان «بحنلها»، الذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة اللبنانية راندلي قديح، بالتعاون مع أحمد عِوَض، وألحانه، وعمرو عدلي، وهو ما شجعه لتقديم أغنيه جديدة «محملتش بيك» مع نفس المخرجة رندلي قديح في عام 2020، وهي أغنيه تتميز بالطابع الرومانسي، وحققت مشاهدات كبيرة على «يوتيوب» تجاوزت 500 ألف مشاهدة، وكانت من كلمات أحمد عوض والحان أحمد حافظ وتوزيع يحيى يوسف.